Європа гальмує Трампа: як НАТО протистоїть американській стратегії щодо Ірану

Напруга між США і союзниками

Франція та Італія виступили проти окремих військових операцій США та Ізраїлю, що стало черговим проявом розбіжностей усередині НАТО.

Джерела зазначають, що рішення європейських країн ухвалювалися на тлі посилення критики Вашингтона через позицію партнерів щодо війни в Ірані.

Раніше Трамп називав союзників "боягузами" за недостатню підтримку і знову висловив невдоволення країнами, які не беруть участі в ударах.

Франція обмежила використання свого повітряного простору

США звинуватили Францію в блокуванні польотів літаків із військовими вантажами для Ізраїлю через її територію. Трамп вважав Францію вкрай некоректним партнером.

У Парижі наголосили, що такі заяви стали несподіванкою, і зазначили, що рішення відповідало політиці країни від початку конфлікту.

За інформацією джерел, це була перша відмова Франції після початку війни 28 лютого.

Ізраїль планував використовувати французький повітряний простір для транспортування американського озброєння.

Італія не дозволила використання бази

Італія відмовила американським військовим у посадці на авіабазі Сігонелла на Сицилії перед вильотом на Близький Схід.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що розбіжностей зі США немає, однак для місій поза чинними угодами потрібен спеціальний дозвіл.

Іспанія закрила повітряний простір

Іспанія повністю закрила свій повітряний простір для літаків США, задіяних в ударах по Ірану.

Прем'єр-міністр Педро Санчес і міністр оборони Маргарита Роблес заявили, що бази країни будуть використовуватися тільки для колективної оборони НАТО.

Критика торкнулася і Великої Британії

Трамп також висловив невдоволення Великою Британією, вважаючи її недостатньо активною, водночас він запропонував країнам, які не отримують авіаційне паливо через Ормузьку протоку, купувати його в США і проявляти сміливість у діях.

Дискусія всередині НАТО триває

США, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія залишаються членами НАТО, як і Німеччина з найбільшою американською базою в Європі.

У Берліні заявляли про відсутність обмежень на використання бази, хоча всередині країни критикували війну, називаючи її незаконною. Розбіжності між союзниками посилюються на тлі конфлікту навколо Ірану.