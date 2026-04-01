Европа тормозит Трампа: как НАТО противостоит американской стратегии по Ирану

Напряжение между США и союзниками

Франция и Италия выступили против отдельных военных операций США и Израиля, что стало очередным проявлением разногласий внутри НАТО.

Источники отмечают, что решения европейских стран принимались на фоне усиливающейся критики Вашингтона из-за позиции партнеров по войне в Иране.

Ранее Трамп называл союзников "боягузами" за недостаточную поддержку и вновь выразил недовольство странами, не участвующими в ударах.

Франция ограничила использование своего воздушного пространства

США обвинили Францию в блокировании полетов самолетов с военными грузами для Израиля через ее территорию. Трамп считал Францию крайне некорректным партнером.

В Париже подчеркнули, что подобные заявления стали неожиданностью, и отметили, что решение соответствовало политике страны с начала конфликта.

По информации источников, это был первый отказ Франции после начала войны 28 февраля.

Израиль планировал использовать французское воздушное пространство для транспортировки американского вооружения.

Италия не разрешила использование базы

Италия отказала американским военным в посадке на авиабазе Сигонелла на Сицилии перед вылетом на Ближний Восток.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что разногласий с США нет, однако для миссий вне действующих соглашений требуется специальное разрешение.

Испания закрыла воздушное пространство

Испания полностью закрыла свое воздушное пространство для самолетов США, задействованных в ударах по Ирану.

Премьер-министр Педро Санчес и министр обороны Маргарита Роблес заявили, что базы страны будут использоваться только для коллективной обороны НАТО.

Критика затронула и Великобританию

Трамп также выразил недовольство Великобританией, считая ее недостаточно активной, при этом он предложил странам, не получающим авиационное топливо через Ормузскую протоку, покупать его у США и проявлять смелость в действиях.

Дискуссия внутри НАТО продолжается

США, Франция, Италия, Испания и Великобритания остаются членами НАТО, как и Германия с крупнейшей американской базой в Европе.

В Берлине заявляли об отсутствии ограничений на использование базы, хотя внутри страны критиковали войну, называя ее незаконной. Разногласия между союзниками усиливаются на фоне конфликта вокруг Ирана.