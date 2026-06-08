Європа дає все більше грошей на оборону України: яка зброя в центрі уваги

У дослідженні зазначається, що у березні та квітні 2026 року Німеччина виділила військову допомогу в розмірі 4,2 мільярда євро, в основному на протиповітряну оборону та безпілотники. Велика Британія виділила 1,3 мільярда євро, а Норвегія - ще 600 мільйонів євро.

Найбільший пакет фінансової допомоги надійшов не з Європи, а від Японії, яка виділила 1,1 мільярда євро в рамках другого траншу кредитного механізму ERA, забезпеченого коштами від заморожених російських активів.

Більше грошей для зброї, але менше на "гуманітарку"

Нові дані свідчать про зростаючу розбіжність між військовою та невійськовою підтримкою. У період з січня по квітень 2026 року європейські військові асигнування в середньому становили 2 мільярди євро на місяць у реальному вираженні, що все ще нижче рівня 2025 року (2,4 мільярда євро на місяць), але значно вище рівнів 2022 - 2024 років.

Натомість фінансова та гуманітарна допомога різко скоротилася. За той самий період Європа виділяла в середньому 500 мільйонів євро на місяць у реальному вираженні, що становить менше однієї п’ятої від середнього показника 2025 року.

На графіку чітко видно, як змінилась кількість допомоги від США та Європи. (фото: Kiel Institute)

"Європа зберегла динаміку своєї посиленої військової підтримки України у 2026 році, - каже Крістоф Требеш, керівник організації Ukraine Support Tracker. - Водночас обсяги фінансової та гуманітарної допомоги різко скоротилися - головним чином тому, що кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро був заблокований на кілька місяців, перш ніж був офіційно схвалений у квітні. Ключове питання зараз полягає в тому, як швидко європейські зобов’язання фактично перетворяться на нові обсяги допомоги".

Вся ставка на дрони

Дослідники зауважують, що у березні та квітні 2026 року відмічене різке зростання обсягів фінансування, пов’язаного з безпілотниками. Велика Британія виділила щонайменше 120 000 дронів - це найбільша допомога, коли-небудь виділена в рамках одноразового розподілу коштів. Німеччина та Норвегія виділили приблизно по 500 мільйонів євро кожна на закупівлю дронів, а Нідерланди - близько 250 мільйонів євро.

Значення безпілотників у європейській військовій допомозі суттєво зросло всього за кілька років. У реальному вираженні підтверджена двостороння військова допомога, виділена на безпілотники, зросла з 400 мільйонів євро у 2022 році до 1 мільярда євро у 2024 році та 1,2 мільярда євро у 2025 році, а потім різко збільшилася приблизно до 1,6 мільярда євро лише за перші чотири місяці 2026 року.

Ці цифри включають лише ті кошти, які можна однозначно віднести до донорів з Європи. Тому фактичний обсяг, ймовірно, ще вищий, кажуть дослідники.

"Європейські донори зараз активно беруть участь у фінансуванні та виробництві безпілотників у великих масштабах, - каже Требеш. - У результаті підтримка України дедалі більше перетворюється на двосторонній обмін: фінансова допомога надходить в Україну, а технологічні досягнення повертаються до Європи".