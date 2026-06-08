Европа дает все больше денег на оборону Украины: какое оружие в центре внимания

В исследовании отмечается, что в марте и апреле 2026 года Германия выделила военную помощь в размере 4,2 миллиарда евро, в основном на противовоздушную оборону и беспилотники. Великобритания выделила 1,3 миллиарда евро, а Норвегия - еще 600 миллионов евро.

Самый большой пакет финансовой помощи поступил не из Европы, а от Японии, которая выделила 1,1 миллиарда евро в рамках второго транша кредитного механизма ERA, обеспеченного средствами от замороженных российских активов.

Больше денег для оружия, но меньше на "гуманитарку"

Новые данные свидетельствуют о растущем расхождении между военной и невоенной поддержкой. В период с января по апрель 2026 года европейские военные ассигнования в среднем составляли 2 миллиарда евро в месяц в реальном выражении, что все еще ниже уровня 2025 года (2,4 миллиарда евро в месяц), но значительно выше уровней 2022 - 2024 годов.

Зато финансовая и гуманитарная помощь резко сократилась. За тот же период Европа выделяла в среднем 500 миллионов евро в месяц в реальном выражении, что составляет менее одной пятой от среднего показателя 2025 года.

На графике четко видно, как изменилось количество помощи от США и Европы (фото: Kiel Institute).

"Европа сохранила динамику своей усиленной военной поддержки Украины в 2026 году, - говорит Кристоф Требеш, руководитель организации Ukraine Support Tracker. - В то же время объемы финансовой и гуманитарной помощи резко сократились - главным образом потому, что кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро был заблокирован на несколько месяцев, прежде чем был официально одобрен в апреле. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, как быстро европейские обязательства фактически превратятся в новые объемы помощи".

Вся ставка на дроны

Исследователи отмечают, что в марте и апреле 2026 года отмечен резкий рост объемов финансирования, связанного с беспилотниками. Великобритания выделила не менее 120 000 дронов - это самая большая помощь, когда-либо выделенная в рамках единовременного распределения средств. Германия и Норвегия выделили примерно по 500 миллионов евро каждая на закупку дронов, а Нидерланды - около 250 миллионов евро.

Значение беспилотников в европейской военной помощи существенно возросло всего за несколько лет. В реальном выражении подтвержденная двусторонняя военная помощь, выделенная на беспилотники, выросла с 400 миллионов евро в 2022 году до 1 миллиарда евро в 2024 году и 1,2 миллиарда евро в 2025 году, а затем резко увеличилась примерно до 1,6 миллиарда евро только за первые четыре месяца 2026 года.

Эти цифры включают только те средства, которые можно однозначно отнести к донорам из Европы. Поэтому фактический объем, вероятно, еще выше, говорят исследователи.

"Европейские доноры сейчас активно участвуют в финансировании и производстве беспилотников в больших масштабах, - говорит Требеш. - В результате поддержка Украины все больше превращается в двусторонний обмен: финансовая помощь поступает в Украину, а технологические достижения возвращаются в Европу".