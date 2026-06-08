Европа дает все больше денег на оборону Украины: какое оружие в центре внимания

Военная помощь Украине остается стабильно высокой, а основной акцент смещается на беспилотники. В то же время объемы финансовой и гуманитарной помощи заметно сократились в первые четыре месяца 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет исследования Кильского института мировой экономики.
В исследовании отмечается, что в марте и апреле 2026 года Германия выделила военную помощь в размере 4,2 миллиарда евро, в основном на противовоздушную оборону и беспилотники. Великобритания выделила 1,3 миллиарда евро, а Норвегия - еще 600 миллионов евро.
Самый большой пакет финансовой помощи поступил не из Европы, а от Японии, которая выделила 1,1 миллиарда евро в рамках второго транша кредитного механизма ERA, обеспеченного средствами от замороженных российских активов.
Новые данные свидетельствуют о растущем расхождении между военной и невоенной поддержкой. В период с января по апрель 2026 года европейские военные ассигнования в среднем составляли 2 миллиарда евро в месяц в реальном выражении, что все еще ниже уровня 2025 года (2,4 миллиарда евро в месяц), но значительно выше уровней 2022 - 2024 годов.
Зато финансовая и гуманитарная помощь резко сократилась. За тот же период Европа выделяла в среднем 500 миллионов евро в месяц в реальном выражении, что составляет менее одной пятой от среднего показателя 2025 года.
"Европа сохранила динамику своей усиленной военной поддержки Украины в 2026 году, - говорит Кристоф Требеш, руководитель организации Ukraine Support Tracker. - В то же время объемы финансовой и гуманитарной помощи резко сократились - главным образом потому, что кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро был заблокирован на несколько месяцев, прежде чем был официально одобрен в апреле. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, как быстро европейские обязательства фактически превратятся в новые объемы помощи".
Исследователи отмечают, что в марте и апреле 2026 года отмечен резкий рост объемов финансирования, связанного с беспилотниками. Великобритания выделила не менее 120 000 дронов - это самая большая помощь, когда-либо выделенная в рамках единовременного распределения средств. Германия и Норвегия выделили примерно по 500 миллионов евро каждая на закупку дронов, а Нидерланды - около 250 миллионов евро.
Значение беспилотников в европейской военной помощи существенно возросло всего за несколько лет. В реальном выражении подтвержденная двусторонняя военная помощь, выделенная на беспилотники, выросла с 400 миллионов евро в 2022 году до 1 миллиарда евро в 2024 году и 1,2 миллиарда евро в 2025 году, а затем резко увеличилась примерно до 1,6 миллиарда евро только за первые четыре месяца 2026 года.
Эти цифры включают только те средства, которые можно однозначно отнести к донорам из Европы. Поэтому фактический объем, вероятно, еще выше, говорят исследователи.
"Европейские доноры сейчас активно участвуют в финансировании и производстве беспилотников в больших масштабах, - говорит Требеш. - В результате поддержка Украины все больше превращается в двусторонний обмен: финансовая помощь поступает в Украину, а технологические достижения возвращаются в Европу".
Сейчас в НАТО обсуждают идею дать Украине 70 млрд евро военной помощи. Кроме финансирования, предложение будет включать новый механизм, чтобы более прозрачно отслеживать взносы.
Напомним, недавно посол Украины при НАТО Алена Гетманчук сказала, что в альянсе продолжаются сложные дискуссии относительно будущей поддержки Украины, а часть стран выступает против фиксированных взносов на помощь Киеву.