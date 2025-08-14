Європа активно шукає місця для можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News

Європейські союзники шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Союзники "активно" оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела в ЄС.
Зазначається, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.
"Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень", - йдеться у статті Sky News.
За інформацією видання, Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч із Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.
Під час зустрічі Путін може висунути Трампу умову – визнання окупованих українських територій частиною РФ в обмін на виведення військ з інших регіонів.
Також американський лідер підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань будуть відбуватися лише за присутності Володимира Зеленського під час подальшої зустрічі.
При цьому у випадку результативних переговорів, наприкінці наступного тижня може пройти тристороння зустріч, в якій також візьмуть участь як Путін, так і Зеленський.
За даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі.