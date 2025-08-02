Єврокубковий скандал: УЄФА оштрафувала "Олександрію" після матчу з "Партизаном"

"Олександрію" покарали штрафом за поведінку фанатів у матчі з "Партизаном"

У документі вказано, що причиною накладення санкцій стали расистські вигуки з боку українських фанатів, спрямовані на футболістів команди з Белграда.

Крім штрафу, асоціація також ухвалила рішення про часткове закриття стадіону "Олександрії" на один майбутній домашній матч єврокубків.

УЄФА встановив випробувальний термін на два роки, протягом якого клуб повинен утримуватися від аналогічних порушень. При цьому мінімум 500 місць буде заблоковано.

Нагадаємо, "Олександрія" стартувала в єврокубковому сезоні 2025/26 з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де протистояла "Партизану". Український клуб двічі поступився супернику, спершу вдома, а потім у Белграді, загальний рахунок двоматчевого протистояння склав 0:6.

Після цього "Олександрія" втратила всі шанси на участь у єврокубках цього сезону.

Україну у кваліфікаціях єврокубків наразі представляють "Динамо" (Ліга чемпіонів), "Шахтар" (Ліга Європи) та "Полісся" (Ліга конференцій).

Свій найближчий матч команда Руслана Ротаня проведе у рамках Української Прем'єр Ліги. У неділю, 3 серпня, "Олександрія" на виїзді зіграє проти новачка елітного дивізіону - "Кудрівки". Початок зустрічі заплановано на 13:00.