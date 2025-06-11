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"Найближче до Чернігівщини": сенсаційний новачок УПЛ обрав собі домашню арену

Київ, Середа 11 червня 2025 18:32
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"Найближче до Чернігівщини": сенсаційний новачок УПЛ обрав собі домашню арену Фото: ФК "Кудрівка" дебютує в УПЛ (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Футбольний клуб "Кудрівка", який уперше вийшов до української Прем'єр-ліги, визначився з ареною, де прийматиме суперників у наступному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Новачок гратиме в столиці

За словами президента клубу Романа Солодаренка, новачок УПЛ гратиме на столичній "Оболонь-Арені".

"Я робив усе можливе, щоб вибрати стадіон якнайближче до Чернігівської області. Тож "Кудрівка" гратиме домашні матчі на "Оболонь-Арені", - зазначив він.

Зазначимо, що раніше футбольний експерт Віктор Вацко повідомляв, що "Кудрівка" нібито вела переговори щодо стадіону "Авангард" у Рівному. Також розглядалася можливість приведення до ладу стадіону Державного податкового університету в Ірпені. Про ці плани раніше говорив і сам Солодаренко в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Мета – боротися за єврокубки

Крім того, президент новачка елітного дивізіону поділився планами клубу. Вони – доволі амбітні.

"Ще не говорили з командою про цілі на наступний сезон. Спочатку доукомплектуємось, підпишемо гравців із досвідом виступів у Прем'єр-лізі. Але мінімальне завдання вже зрозуміле - зберегти місце в УПЛ. А далі – рухатимемось за планом. У перспективі це єврокубки та місце у верхній частині таблиці", - сказав Солодаренко.

Нагадаємо, "Кудрівка" забезпечила вихід до елітного дивізіону, обігравши полтавську "Ворсклу" у стикових матчах за право виступати в УПЛ.

Раніше розповіли про футболістів, які дебютували за збірну України ще підлітками.

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