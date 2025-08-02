Еврокубковый скандал: УЕФА оштрафовала "Александрию" после матча с "Партизаном"

"Александрию" наказали штрафом за поведение фанатов в матче с "Партизаном"

В документе указано, что причиной наложения санкций стали расистские выкрики со стороны украинских фанатов, направленные на футболистов команды из Белграда.

Кроме штрафа, ассоциация также приняла решение о частичном закрытии стадиона "Александрии" на один будущий домашний матч еврокубков.

УЕФА установил испытательный срок на два года, в течение которого клуб должен воздерживаться от аналогичных нарушений. При этом минимум 500 мест будет заблокировано.

Напомним, "Александрия" стартовала в еврокубковом сезоне 2025/26 со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где противостояла "Партизану". Украинский клуб дважды уступил сопернику, сперва дома, а затем в Белграде, общий счет двухматчевого противостояния составил 0:6.

После этого "Александрия" потеряла все шансы на участие в еврокубках этого сезона.

Украину в квалификациях еврокубков сейчас представляют "Динамо" (Лига чемпионов), "Шахтер" (Лига Европы) и "Полесье" (Лига конференций).

Свой ближайший матч команда Руслана Ротаня проведет в рамках Украинской Премьер Лиги. В воскресенье, 3 августа, "Александрия" на выезде сыграет против новичка элитного дивизиона - "Кудривки". Начало встречи запланировано на 13:00.