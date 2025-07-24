Єврокубковий четвер: де дивитися матчі "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" (розклад)

Сьогодні, 24 липня, українські футбольні клуби грають у єврокубкових турнірах сезону 2025/2026. Донецький "Шахтар" спробує перемогти "Бешикташ" і пробитися до наступного раунду Ліги Європи, тоді як житомирське "Полісся" та "Олександрія" стартують у кваліфікації Ліги конференцій. На всіх чекають складні випробування.

РБК-Україна зібрало повну інформацію про час початку матчів, трансляції та особливості кожного протистояння.

Ліга Європи: принципова битва "Шахтаря" з "Бешикташем"

Донецький "Шахтар" розпочинає свій єврокубковий сезон з грізного суперника - турецького "Бешикташа".

Цей поєдинок обіцяє бути одним із найцікавіших у кваліфікації Ліги Європи. "Гірники" зустрінуться з четвертою командою турецької ліги минулого сезону. Матч відбудеться на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі, а початок поєдинку заплановано о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні доступна безкоштовно на платформі "Київстар ТБ", на каналі "КС ТБ / Єврокубки". Для доступу достатньо зареєструватися за номером телефону.

Фахівці не бачать явного фаворита у першому матчі, проте віддають невелику перевагу турецькій команді завдяки фактору домашнього поля. Однак у двоматчевому протистоянні шанси "Шахтаря" на прохід оцінюються трохи вище.

"Шахтар" підійшов до матчу без травмованих, очікується оптимальний склад. Для головного тренера "гірників" Арди Турана (легенди заклятих суперників "Бешикташа" - "Галатасарая") це протистояння має особливий принцип.

"Бешикташ", очолюваний Оле-Гуннаром Сульшером, провів потужну трансферну кампанію, посилившись такими зірками, як Теммі Абрахам та Рафа Сілва. При цьому їхній захист у міжсезоння демонстрував вразливість.

Це буде перша офіційна зустріч "Шахтаря" та "Бешикташа". Переможець цієї пари зустрінеться у наступному раунді з невдахою протистояння Ліги чемпіонів "Рейнджерс" - "Панатінаїкос". Команда, що програє, перейде до кваліфікації Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 31 липня у польському Кракові.

Ліга конференцій: "Олександрія" буде битися з "Партизаном" - "друзями Росії"

Віцечемпіон України "Олександрія" розпочинає свій єврокубковий шлях з матчу проти сербського "Партизана".

Це протистояння матиме не лише спортивне, а й виразний політичний підтекст. Сербський клуб є срібним призером чемпіонату Сербії. Він вже встиг розпочати свій єврокубковий сезон у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА, де поступився кіпрському "АЕКу".

Матч відбудеться у польському Катовіце на стадіоні "ГКС Катовіце" - номінально домашньому полі українського клубу. Початок зустрічі - о 20:00 за київським часом.

Пряму трансляцію безкоштовно покаже канал "КС ТБ / Єврокубки" у розділі "Спорт" на платформі "Київстар ТБ". З міркувань безпеки, обидва матчі між "Олександрією" та "Партизаном" (домашній та гостьовий) відбудуться без присутності вболівальників команди-господарки.

Сербський "Партизан" нещодавно проходив передсезонну підготовку в Москві, взявши участь у турнірі "BetBoom Bratski Kup". На початку липня "Партизан" зіграв контрольні матчі з російськими ЦСКА та "Динамо", які відкрито підтримують агресивні дії РФ щодо України. Цей усвідомлений жест сербського клубу перетворює спортивне протистояння на матч із підтекстом.

"Олександрія" має не просто перемогти, а показово "порвати" суперника, як це зробило київське "Динамо" минулого сезону, забивши сербам дев'ять голів у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Український клуб вступає в єврокубки вперше за шість років. Команда під керівництвом нового головного тренера Кирила Нестеренка прагне перервати свою восьмиматчеву безвиграшну серію на міжнародній арені.

Букмекери вважають "Олександрію" невеликим фаворитом матчу. Матч-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді. У разі перемоги, "Олександрія" зустрінеться у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій з невдахою пари "Мідтьюлланд" (Данія) - "Хіберніан" (Шотландія).

Ліга конференцій: "Полісся" грає з "Санта-Коломою - клубом проросійського власника

Житомирське "Полісся" також розпочинає свій єврокубковий сезон у Лізі конференцій. Їхнім першим суперником стане андоррський клуб, який вже встиг здивувати у попередньому раунді. "Санта-Колома" - бронзовий призер чемпіонату Андорри, який пройшов попередній раунд, вибивши боснійський "Борац".

Матч відбудеться у словацькому місті Пряшів на стадіоні "Татран Арена" - номінально домашній арені "Полісся" цього сезону. Початок зустрічі - о 20:00 за київським часом. Пряму трансляцію безкоштовно покаже платформа "Київстар ТБ".

"Полісся" є явним фаворитом матчу, адже вартість його складу значно перевищує вартість гравців "Санта-Коломи".

Для житомирського клубу це другий єврокубковий сезон. У дебютному 2024 році команда поступилася словенській "Олімпії". Цього разу підопічні Руслана Ротаня налаштовані пройти далі, демонструючи свої амбіції.

Цікаво, що власником андоррського клубу є американський підприємець українського походження Даніель Мільштейн. Проте, він викликав критику, наймаючи на посаду тренера росіянина Дмитра Черишева та заявляючи, що "футбол поза політикою", що дозволяло йому заявляти про готовність бачити російських гравців у своєму клубі.