"Полісся" - "Санта-Колома": де і коли дивитись матч Ліги конференцій, прогноз
Житомирське "Полісся" готується до свого першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2025/26. У четвер, 24 липня, український клуб зіграє проти ФК "Санта-Колома" з Андорри, розпочинаючи свій шлях у боротьбі за місце в груповому етапі єврокубків.
РБК-Україна розповідає, де дивитись матч і кому експерти віддають перевагу.
"Полісся" - "Санта-Колома": місце та час проведення матчу
Через організаційні зміни та відсторонення словацького клубу "ДАК 1904", "Полісся" змушене було змінити домашню арену для єврокубкових матчів.
Цього сезону "вовки" гратимуть у словацькому місті Пряшів на стадіоні "Татран Арена", який вміщує 6,5 тисяч вболівальників. Саме там і відбудеться поєдинок з андоррцями.
Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.
Головним арбітром гри буде 28-річний данець Якоб Карлсен. Його асистентами виступлять Воленберг Расмуссен та Мартін Маркус, а функції четвертого арбітра виконає Міккель Реддер - усі представляють Данію.
Де дивитися "Полісся" - "Санта-Колома"
Пряму трансляцію покаже платформа "Київстар ТБ". Перегляд буде безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів.
Для доступу до трансляції необхідно:
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Дивитися трансляцію можна з будь-якого пристрою - смартфона, планшета, ноутбука або Smart TV.
Що відомо про "Санта-Колому"
"Санта-Колома" - це бронзовий призер чемпіонату Андорри, який вже встиг проявити себе у поточному єврокубковому сезоні. У попередньому раунді Ліги конференцій андоррський клуб несподівано вибив боснійський "Борац" із загальним рахунком 4:3, продемонструвавши свій бойовий характер.
"Санта-Колома" є одним із найтитулованіших клубів Андорри. В активі команди 13 чемпіонських титулів, 10 Кубків країни та 7 Суперкубків.
Однак, за даними Transfermarkt, загальна вартість їхнього складу складає лише 3,56 млн євро, що значно поступається вартості гравців українського клубу - понад 22 млн євро.
Власником "Санта-Коломи" є Даніель Мільштейн - американський підприємець, який народився 1975 року в Києві. Його родина емігрувала до США на початку 90-х.
Мільштейн широко відомий у світі хокею. Його агентство Gold Star Hockey представляє інтереси багатьох гравців НХЛ, переважно - росіян.
Власне, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бізнесмен, незважаючи на своє українське походження, наймав на посаду тренера "Санта-Коломи" росіянина Дмитра Черишева та заявляв, що "футбол поза політикою" і готовий бачити у своєму клубі російських гравців, що викликало критику в ЗМІ.
Прогнози букмекерів та єврокубковий досвід "Полісся"
Букмекери вважають "Полісся" явним фаворитом майбутнього матчу.
Коефіцієнт на перемогу української команди становить 1.18, на нічию - 6.70, а на виграш "Санта-Коломи" - 16.50. Це відображає очікування щодо переваги українського клубу у класі.
Для "Полісся" це буде другий єврокубковий сезон. У 2024 році команда дебютувала в Лізі конференцій, але тоді поступилася у двох матчах словенській "Олімпії" (0:2, 1:2) і не змогла пройти далі.
Цього разу підопічні Руслана Ротаня налаштовані переписати цю історію та зробити рішучий крок до наступного етапу турніру, демонструючи амбіції та прагнення до європейських вершин.
Зазначимо, що вже відомо, з ким зіграє "Полісся", якщо пройде "Санта-Колому".
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