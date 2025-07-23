"Бешикташ" - "Шахтар": де дивитись безкоштовно, анонс і прогноз на матч

Донецький "Шахтар" розпочинає свій єврокубковий шлях у сезоні 2025/26. Першим суперником "гірників" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стане грізний турецький "Бешикташ".

РБК-Україна розповідає, де дивитися це принципове протистояння безкоштовно та чого очікувати від гри.

"Бешикташ" - "Шахтар": де і коли дивитися матч безкоштовно

Перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи між "Бешикташем" та "Шахтарем" відбудеться у четвер, 24 липня. Початок поєдинку - о 21:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.

Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде переглянути на платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ". Матч транслюватиметься на каналі "КС ТБ / Єврокубки".

Щоб подивитися трансляцію безкоштовно, достатньо зайти на сайт "Київстар ТБ", зареєструватися за номером мобільного телефону та підтвердити вхід за допомогою коду з SMS.

"Шахтар" стартує в ЛЄ матчем з "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)

"Бешикташ" - "Шахтар": прогноз на матч

Фахівці не бачать явного фаворита у першому матчі, проте віддають невелику перевагу турецькій команді завдяки фактору домашнього поля.

Перемога "Бешикташа": коефіцієнт 2.38

коефіцієнт 2.38 Нічия: коефіцієнт 3.75

коефіцієнт 3.75 Перемога "Шахтаря": коефіцієнт 2.73

Водночас у двоматчевому протистоянні шанси "гірників" на прохід до наступного раунду оцінюються трохи вище (коефіцієнт 1.66 проти 2.13 на турків).

"Бешикташ" - "Шахтар": що потрібно знати перед матчем

"Шахтар" впевнено пройшов фінський "Ільвес" у першому раунді (6:0, 0:0), однак у підготовці до матчу з "Бешикташем" несподівано поступився словенському "Триглаву" у товариському матчі. Утім, у складі донеччан наразі відсутні травмовані, тож очікується вихід оптимального складу.

Для головного тренера Арди Турана протистояння з "Бешикташем" є принциповим, адже він легенда їхніх заклятих суперників - "Галатасарая". Асистент Турана Карло Ніколіні запевнив, що команда готова фізично і прагне продемонструвати динамічну гру, яка поєднує талант, дисципліну й характер.

Арда Туран (фото: t.me/fcshakhtar_news)

"Бешикташ", який минулого сезону фінішував четвертим у Туреччині, провів потужну трансферну кампанію. Команду Оле-Гуннара Сульшера поповнили такі зірки, як форвард Теммі Абрахам з "Роми", чемпіон Європи Рафа Сілва та інші відомі гравці.

Проте передсезонна підготовка показала, що захист "орлів" не є безгрішним - у товариських матчах турки демонстрували вразливість у захисті, пропускаючи в кожному з останніх трьох матчів.

Цікаво, що команди жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах (останній "товарняк" клуби провели 17 липня 2024 року і донецький клуб отримав мінімальну перемогу завдяки голу Егіналду).

"Шахтар" стартує в ЛЄ матчем з "Бешикташем" (фото: t.me/fcshakhtar_news)