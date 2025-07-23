"Олександрія" - "Партизан": де дивитися і чому українці повинні перемогти

У четвер, 24 липня, віцечемпіон України "Олександрія" розпочне свій єврокубковий шлях у сезоні 2025/26. Суперником у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій стане сербський "Партизан".

РБК-Україна розповідає, де дивитись матч і чому український клуб зобов'язаний "покарати" сербських футболістів.

Де і коли дивитися матч "Олександрія" - "Партизан"

Матч відбудеться у польському Катовіце на стадіоні "ГКС Катовіце" - номінально домашньому полі українського клубу. Початок зустрічі - о 20:00 за Києвом.

Поєдинок можна буде безкоштовно переглянути на каналі "КС ТБ / Єврокубки" у розділі "Спорт" на платформі "Київстар ТБ".

Перегляд буде безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Для доступу достатньо авторизуватися за номером мобільного телефону на сайті або в додатку "Київстар ТБ" та підтвердити вхід за допомогою SMS-коду. Дивитися можна з будь-якого пристрою.

УЄФА заборонив присутність гостьових уболівальників

Матчі другого раунду Ліги конференцій між "Олександрією" та "Партизаном" (і домашній і гостьовий) відбудуться без присутності гостьових уболівальників.

Це рішення було прийняте організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки з метою забезпечення порядку та уникнення ризиків.

Прогнози букмекерів та перспективи

Букмекери вважають невеликим фаворитом матчу український клуб. На перемогу "Олександрії" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,58, на нічию - 3,39, а на виграш "Партизана" - 2,84. Це свідчить про очікування конкурентного поєдинку.

"Олександрія" - фаворит у матчі з "Партизаном" (фото: facebook.com/fcolexandriya)

Повернення "Олександрії" до єврокубків

"Олександрія", вступає в єврокубки вперше за шість років. Команда, яку після відходу Руслана Ротаня очолив Кирило Нестеренко, сподівається перервати свою безвиграшну серію на міжнародній арені, яка налічує вісім матчів (чотири нічиї, чотири поразки).

Востаннє "Олександрія" перемагала у єврокубках у серпні 2017 року, здолавши румунську "Астру" у кваліфікації Ліги Європи.

"Партизан" - друзі Росії

Сербський клуб з Белграда вже встиг розпочати свій єврокубковий сезон у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, де поступився кіпрському "АЕКу" (0:1 на виїзді, 2:1 вдома після додаткового часу, програш по пенальті 5:6).

Зазначимо, що віцечемпіони Сербії передсезонну підготовку проходили в Москві, де взяли участь у турнірі "BetBoom Bratski Kup". "Партизан" на початку липня зіграв контрольні матчі з російськими ЦСКА та "Динамо", які підтримують дії РФ щодо України.

"Партизан" цього літа грав у РФ (фото: partizan.rs)

Цей крок не можна назвати наївністю чи аполітичністю - це усвідомлений жест, який не залишає жодних ілюзій щодо позиції сербського клубу.

Тому матч "Олександрія" - "Партизан" - це не просто спортивне протистояння. Це матч із підтекстом, який виходить далеко за межі поля.

І український клуб має не просто перемогти, а показово "порвати" суперника з Белграда, як це минулого року зробили динамівці з Києва, наколотивши сербам дев'ять голів у відборі до ЛЧ.