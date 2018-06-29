Лидеры ЕС утвердили план по борьбе с миграционным кризисом

Договоренность была достигнута после почти десятичасовых переговоров лидеров ЕС в Брюсселе

Лидеры Евросоюза утвердили план по борьбе с миграционным кризисом. Об этом в Twitter сообщил ​глава Европейского Совета Дональд Туск.

Так, Туск сообщил, что лидеры 28 стран-членов ЕС достигли соглашения по вопросам миграционной политики.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) June 29, 2018

"Чтобы окончательно нарушить бизнес-модель контрабандистов, тем самым предотвратив трагические потери жизни, необходимо устранить стимул отправляться в опасные путешествия. Это требует нового подхода, основанного на совместных или взаимодополняющих действиях государств-членов на прием тех, кто ищет убежище. В этом контексте Европейский совет призывает оперативно изучить концепцию согздания региональных центров приема", - говорится в итоговом документе, размещенном на сайте Евросовета.

Кроме того, в документе говорится, что страны ЕС будут принимать мигрантов на добровольной основе.

"Решение проблемы миграции требует партнерства с Африкой. Нам нужно вывести наше сотрудничество с Африкой на новый уровень. Это потребует не только увеличения финансирования. Особое внимание следует уделить образованию, здравоохранению, инфраструктуре, инновациям. Африка - наш сосед", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за создание европейских центров, которые обрабатывали бы ходатайства об убежище беженцев у них на родине.