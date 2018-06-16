Премьер Италии выступает за создание центров миграции на родине беженцев

Джузеппе Конте считает, что такие центры могли бы предотвратить "рейсы смерти"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за создание европейских центров, которые обрабатывали бы ходатайства об убежище беженцев у них на родине. Об этом он заявил в пятницу, 15 июня, на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает DW.

Конте подчеркнул, что прежде всего следует предотвратить "рейсы смерти", а предложенные им европейские центры на родине мигрантов и в транзитных государствах должны ускорить процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

Как отмечает издание, Макрон поддержал идею более тесной совместной работы с этими странами, однако не стал комментировать идею открытия европейских миграционных центров.

Макрон также призвал другие европейские страны проявить больше солидарности с Италией, в которую прибывает основная часть беженцев из Северной Африки, и высказался за проведение "радикальных реформ" в европейской миграционной политике.

Напомним, правозащитная организация Oxfam обвинила французских пограничников в физическом и словесном надругательстве над мигрантами из уязвимых категорий, в частности над детьми до 12 лет.