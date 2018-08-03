Єврокомісія виділила Іспанії ще 3 млн євро на вирішення міграційних проблем

Раніше Іспанія отримала від ЄК 25,6 млн євро для боротьби з кризою міграційним

Європейська комісія (ЄК) виділила 3 млн євро для надання надзвичайної допомоги Іспанії з подолання міграційної кризи. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, яка опублікована на офіційному сайті відомства.

Як повідомляється, допомога буде спрямована на витрати, пов'язані з розміщенням додаткових сил Цивільної гвардії Іспанії на південних кордонах країни.

Раніше Європейський Союз виділив 45,6 млн євро надзвичайної допомоги Іспанії та Греції для вирішення міграційних проблем. Як повідомлялося, через збільшення прибуваючих мігрантів, Іспанія отримала 25,6 млн євро, щоб мати можливість їх приймати на південному узбережжі і в Сеуті і Мелільї, а також, щоб допомогти з поверненням мігрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу затвердили план боротьби з міграційною кризою.

"Щоб остаточно порушити бізнес-модель контрабандистів, тим самим запобігши трагічним втратам життя, необхідно усунути стимул вирушати в небезпечні подорожі. Це вимагає нового підходу, заснованого на спільних або взаємодоповнюючих дії держав-членів на прийом тих, хто шукає притулок. У цьому контексті Європейська рада закликає оперативно вивчити концепцію створення регіональних центрів прийому", - йдеться в підсумковому документі, розміщеному на сайті Євроради.

У свою чергу прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що виступає за створення європейських центрів, які обробляли б клопотання про притулок біженців у них на батьківщині.