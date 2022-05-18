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Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

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Брюссель, Среда 18 мая 2022 16:24
Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины Фото: ЕС утвердил план восстановления Украины (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. Кроме того, ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-минстра Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что план разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.

План восстановления содержит четыре главных принципа:

  • восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политикой;
  • модернизация украинского государства и институтов;
  • максимальная интеграции Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;
  • экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.

"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, который демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что отстроим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали о решении Еврокомиссии выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также отметим, что главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро.

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