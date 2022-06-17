Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

"Украина имеет очень энергичное и активное гражданское общество - это хорошо. Украина имеет избирательную систему, которая доказала свою справедливость и свободу. Украина имеет систему образования, которая хорошо развита. Мы знаем и восхищаемся цифровыми навыками этой страны и цифровой инфраструктурой", - заявила она.

Глава ЕК заявила, что экономика Украины до войны показала здоровый уровень дефицита всего 2%, в то время как государственный долг ниже 50%.

"Это хорошо для того, чтобы стать полностью функционирующей рыночной экономике это важно, потому что, конечно, Украина должна быть способна интегрироваться в единый рынок ЕС", - добавила она.

Обновлено. Президент Владимир Зеленский поприветствовал положительное заключение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата.

"Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги саммита ЕС на следующей неделе", - написал он в Twitter.

Историческое решение

Накануне президент ЕК отметила что, Европейский союз "стоит на пороге исторического решения", предоставлять ли Украине статус кандидата.

Тогда, она заявила, главная задача - выйти на саммит ЕС в июне с единственной позицией, которая отражает масштабы исторического решения по Украине.

Что это значит для Украины

Стоит подчеркнуть, что Евросоюз впервые в истории дал "зеленый свет" для евроинтеграции страны, где идет война и есть временно оккупированные территории.

Условия

Кроме рекомендаций теперь Украина получит требования, которые должна выполнить в будущем. В частности, они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции и борьбы с коррупцией.

Что дальше

Таким образом, эти рекомендации ЕК будут представлены лидерам Евросоюза для принятия политического решения. Их теперь должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который состоится 23-24 июня в Брюсселе.

Ранее мы писали, что Европейский парламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Резолюция была одобрена во время пленарного заседания 8 июня.

Напомним, как накануне писали СМИ, Европейская комиссия посоветует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. Но Грузии могут отказать.

Отметим, вчера во время визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заявили о поддержке немедленного статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Подробнее читайте в материале "Получит ли Украина статус кандидата в ЕС: что известно.

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