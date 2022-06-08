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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 21:25
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС Фото: Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский парламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Резолюция была одобрена во время пленарного заседания сегодня, 8 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Резолюцию поддержали 438 депутатов, 65 выступили против и 94 - воздержались.

Европарламент призывает предоставить Украине статус кандидату на вступление в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины". Также он рекомендовал "без промедлений" предоставлять оружие нашей стране в соответствии с потребностями, которые выражает наша власть, используя инструмент поддержания мира, координационный центр и двусторонние соглашения между Союзом и Киевом.

Также Европарламент подчеркнул:

  • что Украина в праве самостоятельно выбирать для себя альянсы без всякого внешнего вмешательства;
  • на важности расследовать военные преступления, которые совершила Россия во время войны против нашего народа;
  • на необходимости ввести вторичные санкции против организаций, а также третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

"Стратегической целью свободного мира помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией", - говорится в резолюции Европейского парламента.

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