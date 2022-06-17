Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

"Україна має дуже енергійне та активне громадянське суспільство - це добре. Україна має виборчу систему, яка довела свою справедливість і свободу. Україна має систему освіти, яка добре розвинена. Ми знаємо і захоплюємося цифровими навичками цієї країни та цифровою інфраструктурою", - заявила вона.

Глава ЄК заявила, що економіка України до війни показала здоровий рівень дефіциту всього 2%, у той час, як державний борг нижче 50%.

"Це добре для того, щоб стати повністю функціонуючої ринкової економіки це важливо, тому що, звичайно, Україна має бути здатна інтегруватися в єдиний ринок ЄС", - додала вона.

Оновлено. Президент Володимир Зеленський привітав позитивний висновок Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата.

"Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Спасибі президенту Урсулі фон дер Ляйєн і кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки саміту ЄС наступного тижня", - написав він у Twitter.

Історичне рішення

Напередодні президент ЄК зазначила, що Європейський союз "стоїть на порозі історичного рішення", чи надавати Україні статус кандидата.

Тоді, вона заявила, головне завдання - вийти на саміт ЄС у червні з єдиною позицією, яка відображає масштаби історичного рішення по Україні.

Що це означає для України

Варто підкреслити, що Євросоюз вперше в історії дав "зелене світло" для євроінтеграції країні, де триває війна та є тимчасово окуповані території.

Є умови

Окрім рекомендацій тепер Україна отримає вимоги, які має виконати у майбутньому. Зокрема, вони стосуються принципу верховенства закону, системи юстиції та боротьби з корупцією.

Що далі

Таким чином, ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Раніше ми писали, що Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання 8 червня.

Нагадаємо, як напередодні писали ЗМІ, Європейська комісія порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови. Але Грузії можуть відмовити.

Зазначимо, вчора під час візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили про підтримку негайного статусу кандидата на вступ до ЄС для України.

Детальніше читайте в матеріалі "Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо".

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