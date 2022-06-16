Франция, Германия, Италия и Румыния за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

"Все четыре страны поддерживают немедленный статус кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове. Мы надеемся, что это решение от нас будет единогласно принято на Европейском Совете", - отметил Макрон.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

"На Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу за позитивное решение по статусу", - добавил он.