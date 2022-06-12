ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине, - фон дер Ляйен

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 12 июня 2022 15:32
ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине, - фон дер Ляйен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз на сегодня стоит на пороге исторического решения, предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Я надеюсь, что через 20 лет, когда мы оглянемся назад, мы сможем сказать, что поступили правильно", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на обратном пути в Польшу после визита в Киев.

Отметим, накануне она в Киеве встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить оставшиеся спорные моменты в заявке на членство. В конце следующей недели Еврокомиссия должна опубликовать свою рекомендацию о том, следует ли Украине предоставить статус кандидата в члены ЕС.

По ее словам, главная задача - выйти на саммит ЕС в июне с единой позицией, которая отражает масштабы исторического решения по Украине.

Напомним, ранее она заявляла, что Еврокомиссия готова завершить оценку украинской заявки на вступление в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский считает, что ответ покажет, есть ли будущее у европейского проекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Вступление в ЕС
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз