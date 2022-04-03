Еврокомиссия призвала провести срочное независимое расследование преступлений РФ в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС потрясен сообщениями об ужасах, которые совершила Россия в Киевской области. В связи с этим она призвала срочно провести независимое расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии в Twitter .

"Потрясены сообщениями о невыразимых ужасах в районах, из которых уходит Россия. Срочно необходимо независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - написала она.

Напомним, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

Также посол Израиля Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

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