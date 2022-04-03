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Посол Израиля назвал зверства россиян в Буче военным преступлением

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Буча, Воскресенье 03 апреля 2022 12:59
Посол Израиля назвал зверства россиян в Буче военным преступлением Фото: посол Израиля Михаэль Бродский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на зверства российских оккупантов в Буче под Киевом. По его словам, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", - отметил он.

Напомним, на этой неделе Вооруженные силы Украины вернули контроль над Бучей. По словам мэра Анатолия Федорука, в братской могиле похоронили уже 280 человек, а на улицах лежат тела убитых, некоторым по 14 лет.

В сети появились многочисленные фотодоказательства расправы оккупантов над мирными жителями. У части погибших были связаны руки, их убили выстрелами в голову.

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