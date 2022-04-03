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Єврокомісія закликала провести термінове незалежне розслідування злочинів РФ в Україні

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС вражений повідомленнями про жахи, які вчинила Росія в Київській області. У зв'язку з цим вона закликала терміново провести незалежне розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії в Twitter.

"Вражені повідомленнями про невимовні жахи в районах, з яких йде Росія. Терміново необхідне незалежне розслідування. Винні у військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - написала вона.

Нагадаємо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

Також посол Ізраїлю Міхаель Бродський відреагував на звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. За його словами, розправа над мирними жителями є військовим злочином.

Крім того, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області і заявив, що європейські лідери повинні негайно зупинити дії РФ.

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