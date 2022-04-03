"Ад 21 века": Подоляк призвал Европу посмотреть на действия РФ и ужесточить санкции против нее

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз призвал международных партнеров ввести эмбарго на российские энергоресурсы. Показав массовые убийства мирного населения в Киевской области он заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в Twitter.

"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!"- призывал он.

Советник главы Офиса президента также обратился к лидерам стран Запада и в своем Telegram-канале.

Полный текст обращения

"Ведь главное, по мнению наших европейских партнеров, - не спровоцировать россиян? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы русские не обиделись и не использовали... Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, чтобы не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали?

Как итог, мир получил тотальный неописуемый страх античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, разодранных, изнасилованных, связанных, вновь изнасилованных и убитых. Сотни, тысячи мирных граждан Украины. Убиты с особым зверством.

Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, которые сытно едят и спокойно спят сейчас в своих кроватях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада - XXI, устроенного россиянами в Киевской области? Хотели ли Сребреницу XXI века? Получили? Довольны? Хотели ли реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигают людей, потому что они украинцы? Попробуйте снова отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы побеспокоиться и покачать головой?

Нельзя запрещать русскую литературу в европейских университетах - это так негуманно?

Еще раз внимательно посмотрите на тысячи разодранных, изнасилованных, сожженных украинцев. В ХХІ веке. В рамках спецоперации. Разодранных русскими. А теперь еще раз скажите всему миру о том, что РФ - это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинову. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Ведь главное - не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев", - написал Подоляк.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 39 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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