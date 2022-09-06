Еврокомиссия предлагает не признавать паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины
Европейская комиссия поддержала предложение о непризнании российских паспортов, которые были выданы на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Россия распространяет практику выдачи обычных российских паспортов на неподконтрольных территориях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях. Поэтому Еврокомиссия предлагает ЕС совместно подойти к непризнанию этих паспортов.
"Государства-члены не должны признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, действительными документами для получения визы и пересечения внешних границ ЕС. Это законодательное предложение обеспечит обязательный подход, применяемый во всех государствах-членах, заменяя добровольные действия, предпринятые государствами-членами после незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении ЕК.
Отметим, что для утверждения решения предложение должен поддержать Европейский парламент.
Добавим, что Евросоюз также не признает российские паспорта, которые выдают жителям Крыма после его аннексии и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Напомним, сегодня Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.