Еврокомиссия предлагает не признавать паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины

Европейская комиссия поддержала предложение о непризнании российских паспортов, которые были выданы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии .

Россия распространяет практику выдачи обычных российских паспортов на неподконтрольных территориях Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях. Поэтому Еврокомиссия предлагает ЕС совместно подойти к непризнанию этих паспортов.

"Государства-члены не должны признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, действительными документами для получения визы и пересечения внешних границ ЕС. Это законодательное предложение обеспечит обязательный подход, применяемый во всех государствах-членах, заменяя добровольные действия, предпринятые государствами-членами после незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении ЕК.

Отметим, что для утверждения решения предложение должен поддержать Европейский парламент.

Добавим, что Евросоюз также не признает российские паспорта, которые выдают жителям Крыма после его аннексии и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.