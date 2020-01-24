Еврокомиссия попросила суд ЕС принять меры против польского закона о судьях

Напомним, ранее Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Евросоюза, чтобы тот приостановил работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая рассматривала жалобы судей из-за судебной реформы в стране.

Как сообщало РБК-Украина, 17 января Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм.

Отмечалось, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.