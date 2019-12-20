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Сейм Польши принял скандальную судебную реформу

Новости » Политика     20.12.2019 - 19:50
Сейм Польши принял скандальную судебную реформу
Фото: Сейм Польши (flickr.com/premierrp)

Поправки к скандальному закону поддержали 233 депутата

Сейм Польши в пятницу, 20 декабря, принял поправки к законопроекту о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, поправки поддержали 233 депутата, 205 - проголосовали против, 10 воздержались.

Принятые поправки расширяют, в частности, полномочия дисциплинарного представителя судов общей юрисдикции и Чрезвычайной контрольной палаты Верховного суда по части урегулирования дел в случаях оспаривания статуса судьи или его полномочий вершить правосудие.

Поправками также предусмотрено введение дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут препятствовать или существенно осложнять функционирование судебной системы, включая оспаривание эффективности назначения судьи.

Теперь документ отправляется на рассмотрение в Сенат, после чего реформу должен будет подписать президент страны Анджей Дуда.

Напомним, в Польше судебная реформа может спровоцировать выход страны из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши.

Кроме того, в Польше состоялись акции протестов против правительственного проекта изменений в судебных законах по дисциплинированию судей. Судейская община говорит о попытке ограничить независимость судей.

Добавим, что Еврокомиссия в прошлом году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".

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