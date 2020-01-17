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Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу

Новости » Политика     17.01.2020 - 22:02
Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу
Иллюстративное фото: флаг Польши (Wikimedia)

Против законопроекта выступили 51 сенатор

Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Против законопроекта выступили 51 сенатор, в то же время его поддержали 48 представителей верхней палаты парламента.

Законопроект, который был предложен правящей партией "Право и справедливость". Проект предусматривает возможность освобождения и применения других дисциплинарных мер в отношении судей, которые ставят под сомнение законность судебных решений и кадровые назначения.

Впрочем, последнее слово по законопроекту должен сказать Сейм Польши, куда документ теперь будет возвращен. После этого документ должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Напомним, 20 декабря Сейм Польши принял поправки к законопроекту о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста. Правки поддержали 233 депутата, 205 - проголосовали против, 10 воздержались.

Кроме того, Польше судебная реформа может спровоцировать выход страны из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.

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