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Єврокомісія попросила суд ЄС вжити заходів проти польського закону про суддів

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Мова йде про дисциплінування суддів за критику влади

Нагадаємо, раніше Європейська комісія прийняла рішення звернутися в суд Євросоюзу, щоб той припинив роботу дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка розглядала скарги суддів через судову реформу в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 січня Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше польський Сейм схвалив.

Зазначалося, що судова реформа може спровокувати вихід Польщі з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.

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