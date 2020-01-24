Єврокомісія попросила суд ЄС вжити заходів проти польського закону про суддів

Нагадаємо, раніше Європейська комісія прийняла рішення звернутися в суд Євросоюзу, щоб той припинив роботу дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка розглядала скарги суддів через судову реформу в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 січня Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше польський Сейм схвалив.

Зазначалося, що судова реформа може спровокувати вихід Польщі з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.