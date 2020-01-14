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ЕК обратится в суд ЕС по поводу судебной реформы в Польше

Новости » Политика     14.01.2020 - 20:26
ЕК обратится в суд ЕС по поводу судебной реформы в Польше
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Спикер польского Сейма заявил, что ЕС не имеет оснований ставить под сомнение судебную реформу в стране

Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Евросоюза, чтобы тот приостановил работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая рассматривала жалобы судей из-за судебной реформы в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спикер правительства Польши в ответ на решение Еврокомиссии заявил, что Европейский союз не имеет оснований ставить под сомнение судебную реформу в стране.

"Палата функционирует в соответствии с законом Польши... Договоры ЕС вообще не регулируют судебные системы отдельных государств-членов", - заявил он.

Напомним, 20 декабря Сейм Польши принял поправки к законопроекту о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста. Правки поддержали 233 депутата, 205 - проголосовали против, 10 воздержались.

Кроме того, Польше судебная реформа может спровоцировать выход страны из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.

Добавим, что Еврокомиссия в прошлом году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".

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