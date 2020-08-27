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Еврокомиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса. Договор был подписан с разработчиком AstraZeneca.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Соглашение предусматривает закупку для всех стран-членов ЕС 300 млн доз вакцины, с возможностью закупки следующих 100 млн доз.

При этом отмечается, что на сегоднящний день Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II / III после многообещающих результатов в фазе I / II безопасности и иммуногенности.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия предварительно договорилась о покупке будущей вакцины от COVID-19 с компанией CureVac.

Кроме того, после появления вакцины Украина должна будет получить дозы для 20% населения страны.

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