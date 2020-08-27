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Єврокомісія підписала перший договір на закупівлю 300 млн доз від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія підписала перший договір на закупівлю 300 млн доз від коронавіруса. Договір був підписаний з розробником AstraZeneca.

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Про це повідомляє прес-служба ЄК.

Угода передбачає закупівлю для всіх країн-членів ЄС 300 млн доз вакцини, з можливістю закупівлі наступних 100 млн доз.

При цьому наголошується, що на сьогодні Єврокомісія планує підписати подібні угоди ще з чотирма розробниками, з якими завершено попередній етап переговорів - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac і Moderna.

Вакцина від коронавіруса AstraZeneca вже знаходиться у великомасштабних клінічних випробуваннях фази II / III після багатообіцяючих результатів у фазі I / II безпеки та імуногенності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія попередньо домовилася про купівлю майбутньої вакцини від COVID-19 з компанією CureVac.

Крім того, після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

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