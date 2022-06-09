UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины: названа дата

Фото: когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия готовится рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня. Это произойдет в преддверии саммита, который запланирован на 23 число текущего месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официального представителя ЕС Эрика Мамера.

"Комитет еврокомиссаров проведет совместные дебаты в понедельник (13 июня, - ред.) по этому вопросу. Выработает мнение на совещании, которое пройдет в пятницу 17 июня", - заявил Мамер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украине могут предоставить статус кандидата на вступление в ЕС уже во время встречи лидеров стран Европейского Союза, которая состоится в июне.

Между тем Финляндия отказывается предоставить нашей стране особые условия относительно вступления.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в Европейский союз

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаЕвропа