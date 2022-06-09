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Коли Єврокомісія обговорить статус кандидата в ЄС для України: названо дату

Фото: коли Єврокомісія обговорить статус кандидата в ЄС для України (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія готується розглянути питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС вже 17 червня. Це відбудеться напередодні саміту, який запланований на 23 число поточного місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова офіційного представника ЄС Еріка Мамера.

"Комітет єврокомісарів проведе спільні дебати у понеділок (13 червня, - ред.) із цього питання. Виробить думку на нараді, яка пройде у п'ятницю 17 червня", - заявив Мамер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україні можуть надати статус кандидата на вступ до ЄС вже під час зустрічі лідерів країн Європейського Союзу, яка відбудеться у червні.

Тим часом Фінляндія відмовляється надати нашій країні особливі умови щодо вступу.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, зауважив, що найближчим часом Україна має невеликі шанси стати кандидатом на вступ до Європейського союзу

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