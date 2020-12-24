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Еврокомиссия хочет применить торговую сделку с Британией до ее ратификации

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейская комиссия предложила применять во временном порядке торговое соглашение между Британией и Евросоюзом после Brexit до 28 февраля 2021 года. На такое решение могут пойти из-за того, что стороны не успеют ратифицировать документ до завершения переходного периода.

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Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Поскольку Европарламент не успеет до конца этого года рассмотреть вопрос ратификации торгового соглашения между Великобританией и ЕС, Еврокомиссия предлагает альтернативное решение, чтобы Соединенное Королевство не оказалось без торговых отношений с ЕС после 31 декабря 2020 года.

"В свете этих исключительных обстоятельств Еврокомиссия предлагает применять соглашение во временном режиме в течение ограниченного промежутка времени - до 28 февраля 2021 года", - заявили в ЕК.

В ближайшее время Еврокомиссия подготовит проект постановления Совета ЕС о временном применении документа. После этого все государства-члены ЕС должны поддержать в Совете ЕС это решение, а потом соглашение смогут официально подписать. Все нужно сделать до 1 января 2021 года.

Напомним, сегодня ЕС и Британия договорились о торговом соглашении после Brexit. В частности, стороны договорились сохранить безвизовый режим, а также решили не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Как писало РБК-Украина, британский парламент 30 декабря соберется на заседание, чтобы рассмотреть вопрос ратификации торгового соглашения с ЕС.

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