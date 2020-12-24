Єврокомісія хоче застосувати торгову угоду з Британією до її ратифікації

Європейська комісія запропонувала застосовувати в тимчасовому порядку торгову угоду між Британією та Євросоюзом після Brexit до 28 лютого 2021 року. На таке рішення можуть піти через те, що сторони не встигнуть ратифікувати документ до завершення перехідного періоду.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Оскільки Європарламент не встигне до кінця цього року розглянути питання ратифікації торгової угоди між Британією та ЄС, Єврокомісія пропонує альтернативне рішення, щоб Сполучене Королівство не опинилося без торгових відносин з ЄС після 31 грудня 2020 року.

"У світлі цих виняткових обставин Єврокомісія пропонує застосовувати угоду в тимчасовому режимі протягом обмеженого проміжку часу - до 28 лютого 2021 року", - заявили в ЄК.

Найближчим часом Єврокомісія підготує проект постанови Ради ЄС про тимчасове застосування документу. Після цього всі держави-члени ЄС повинні підтримати в Раді ЄС це рішення, а потім угоду зможуть офіційно підписати. Все потрібно зробити до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, сьогодні ЄС та Британія домовилися про торгову угоду після Brexit. Зокрема, сторони домовилися зберегти безвізовий режим, а також вирішили не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Як писало РБК-Україна, британський парламент 30 грудня збереться на засідання, щоб розглянути питання ратифікації торгової угоди з ЄС.