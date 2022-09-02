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В Єврокомісії вважають, що Росія бреше про несправність "Північного потоку"

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П'ятниця 02 вересня 2022 21:00
В Єврокомісії вважають, що Росія бреше про несправність "Північного потоку" Фото: речник Єврокомісії Ерік Мамер (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Єврокомісії Еріка Мамера в Twitter.

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під обманним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - написав він.

Нагадаємо, сьогондні "Північний потік" повністю зупинили. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.

Раніше повідомлялося, що постачання газу "Північним потоком" впали майже до нуля після початку ремонту.

Окрім того, "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie. Прем'єр-міністр країни вважає, що припинення постачання торкнеться всіх країн ЄС.

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