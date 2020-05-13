В Еврокомиссии призвали страны ЕС как можно скорее открыть границы

Фото: Шарль Мишель (consilium.europa.eu)

Открытие границ должно состояться с соблюдением мер безопасности

Страны Европейского союза должны как можно быстрее принять решение об открытии своих границ, которые были закрыты в середине марта из-за пандемии коронавирус. Об этом на пленарном заседании Европейского парламента заявил председатель Еврокомиссии Шарль Мишель, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Мишеля, европейские страны должны как можно скорее открыть границы с необходимыми мерами безопасности.

"Принимая необходимые меры безопасности, необходимо как можно быстрее открыть европейские границы", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует полностью открыть свои границы уже с 15 июня. Министерство внутренних дел постарается полностью прекратить контроль на всех участках границы. При этом уже с 16 мая ограничения будут сняты на общих границах с Данией и Люксембургом.

Также РБК-Украина писало, что Польша решила еще на месяц продлить контроль на границах с соседними странами ЕС. Польша продлила до 12 июня контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией.

Кроме того, до этого Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Европейском союзе до 15 июня.