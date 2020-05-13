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Германия намерена полностью открыть границы с 15 июня

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 12:57
Германия намерена полностью открыть границы с 15 июня
Иллюстративное фото (twitter.com/TheLocal)

Ослабление пограничных ограничений начнется с 16 мая

Германия планирует полностью открыть границы с 15 июня, закрытые в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

Сообщается, что Германия начнет ослабление пограничных ограничений с этой субботы, 16 мая. Министерство внутренних дел отмечает, что будет стремиться к полному прекращению контроля на всех участках границы 15 июня.

В то же время с 16 мая запланировано снятие ограничений на границе с Люксембургом и Данией.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия и Германия планируют полностью открыть общую границу с 15 июня. При этом уже с 15 мая на границе будет действовать выборочный контроль. Договоренности были достигнуты канцлерами Австрии Себастьяном Курцем и Германии Ангелой Меркель.

Накануне Меркель заявила о вступлении Германии в "новую фазу пандемии". Новая фаза заключается в менее жестких ограничениях, при этом гражданам следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.

Теги Новости Украины ГерманияграницаКоронавирус
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