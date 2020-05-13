У Єврокомісії закликали країни ЄС якомога швидше відкрити кордони

Фото: Шарль Мишель (consilium.europa.eu)

Відкриття кордонів має відбутися з дотриманням заходів безпеки

Країни Європейського союзу повинні якомога швидше ухвалити рішення про відкриття своїх кордонів, які були закриті в середині березня через пандемію коронавірусу. Про це на пленарному засіданні Європейського парламенту заявив голова Єврокомісії Шарль Мішель, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Мішеля, європейські країни повинні якомога швидше відкрити кордони з необхідними заходами безпеки.

"Ухвалюючи необхідні заходи безпеки, необхідно якомога швидше відкрити європейські кордони", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує повністю відкрити свої кордони вже з 15 червня. Міністерство внутрішніх справ намагатиметься повністю припинити контроль на всіх ділянках кордону. При цьому вже з 16 травня обмеження будуть зняті на спільних кордонах з Данією та Люксембургом.

Також РБК-Україна писало, що Польща вирішила ще на місяць продовжити контроль на кордонах з сусідніми країнами ЄС. Польща продовжила до 12 червня контроль на кордоні з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною.

Крім того, до цього Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на поїздки в Європейському союзі до 15 червня.