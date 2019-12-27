У Єврокомісії підтвердили готовність Оператора ГТС України до роботи за правилами ЄС

Фото: Марош Шефчович (lickr.com/ european_parliament)

Шефчович написав листа

Новостворений "Оператор ГТС України" готовий до роботи у відповідності з законодавством Європейського союзу. Про це віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович написав у своєму Twitter.

Шефчович повідомив, що відправив лист, який підтверджує, що "Оператор ГТС України" відділений і готовий до роботи у відповідності з законодавством ЄС.

"Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу в Європу через Україну, як було узгоджено на газових переговорах", - додав він.

Нагадаємо, " Оператор ГТС України" пройшов європейську сертифікацію в середині грудня 2019 року. У повідомленні Секретаріату Енергетичного союзу говорилося, що створений оператор газотранспортної системи України відділений у відповідності з вимогами європейського законодавства, в рамках Третього енергетичного пакету.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 24 грудня прийняла рішення про сертифікацію "Оператора газотранспортної системи України".