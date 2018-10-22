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В Еврокомиссии ожидают ответа Италии на критику бюджета

Новости » Политика    22.10.2018 - 19:46
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)
Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Еврокомиссия встретится во вторник, чтобы обсудить ответ Италии

Европейская комиссия не хочет кризиса в отношениях с Италией из-за ее бюджетных планов, но ожидает ответов на свои претензии. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Еврокомиссия не хочет кризиса между Брюсселем и Римом. Я имею в виду только конструктивный диалог", - сказал Московиси.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянское правительство готово обсудить свои бюджетные цели с Брюсселем.

Московиси заявил, что Еврокомиссия встретится во вторник, чтобы обсудить ответ Италии, добавив, что не может сказать, когда будет принято дальнейшее решение.

"Когда вы являетесь членом ЕС и членом единой валюты еврозоны, вы должны уважать ряд совместных правил", - заявил он.

Как известно, в субботу, 20 октября, правительство Италии утвердило проект государственного бюджета на 2019 год. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, проект бюджета был одобрен всеми фракциями коалиции на внеочередном заседании правительства. Конте отметил, что Италия настроена вести конструктивный диалог с Евросоюзом в ближайшие недели.

Отметим, что ранее Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.

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