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У Єврокомісії очікують відповіді Італії на критику бюджету

Новини » Політика    22.10.2018 - 19:46
Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)
Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Єврокомісія зустрінеться у вівторок, щоб обговорити відповідь Італії

Європейська комісія не хоче кризи у відносинах з Італією через її бюджетні плани, але очікує відповідей на свої претензії. Про це заявив єврокомісар з економічних питань П'єр Московісі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Єврокомісія не хоче кризи між Брюсселем і Римом. Я маю на увазі тільки конструктивний діалог", - сказав Московісі.

Віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо заявив, що італійський уряд готовий обговорити свої бюджетні цілі з Брюсселем.

Московісі заявив, що Єврокомісія зустрінеться у вівторок, щоб обговорити відповідь Італії, додавши, що не може сказати, коли буде прийнято подальше рішення.

"Коли ви є членом ЄС і членом єдиної валюти єврозони, ви повинні поважати ряд спільних правил", - заявив він.

Як відомо, у суботу, 20 жовтня, уряд Італії затвердив проект державного бюджету на 2019 рік. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, проект бюджету був схвалений всіма фракціями коаліції на позачерговому засіданні уряду. Конте зазначив, що Італія налаштована вести конструктивний діалог з Євросоюзом в найближчі тижні.

Відзначимо, що раніше Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС.

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