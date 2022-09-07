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В Еврокомиссии определились с лимитом цены на российский газ, - Politico

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Брюссель, Среда 07 сентября 2022 06:48
В Еврокомиссии определились с лимитом цены на российский газ, - Politico Фото: в Еврокомиссии определились с лимитом цены на российский газ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Еврокомиссии хотят ограничить цену на газ из России ценой в 50 евро за МВт.час, однако считают эту меру рискованной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что такой шаг был бы авантюрой, и ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва ответит на прекращение всех поставок.

Предложения Еврокомиссии также включают в себя командно-контрольное распределение газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций.

Politico пишет, что за установление общеевропейского ограничения цены на поставку газа из России и налога на сверхдоходы от энергоресурсов выступила Франция.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые меры будут носить временный характер: от шести месяцев до года.

Министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что министрам стран ЕС будет сложно решить, как оформить общий набор методов и определить технические нюансы одобренных мер.

Представитель Минэкономики Германии в свою очередь заявил, что Германия хочет создать государственную экспертную комиссию, чтобы определить подход к ограничению цен на газ.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты стран Евросоюза планируют уже на этой неделе провести совещание, на котором обсудят введение предельной цены на импорт российского газа.

Кроме того, у Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.

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