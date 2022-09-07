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У Єврокомісії визначилися з лімітом ціни на російський газ, - Politico

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Брюссель, Середа 07 вересня 2022 06:48
У Єврокомісії визначилися з лімітом ціни на російський газ, - Politico Фото: у Єврокомісії визначилися з лімітом ціни на російський газ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на газ з Росії ціною в 50 євро за МВт.годину, однак вважають цю міру ризикованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що такий крок був би авантюрою, і ЄС має бути готовий негайно відмовитися від російського газу, якщо Москва відповість на припинення всіх постачання.

Пропозиції Єврокомісії також містять командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

Politico пише, що за встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії і податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Держсекретар у справах Європи при французькому МЗС Лоранс Бун зазначила, що будь-які нові заходи будуть мати тимчасовий характер: від шести місяців до року.

Міністр екологічного переходу Іспанії Тереса Рібера заявила, що міністрам країн ЄС буде складно вирішити, як оформити загальний набір методів і визначити технічні нюанси схвалених заходів.

Представник Мінекономіки Німеччини своєю чергою заявив, що Німеччина хоче створити державну експертну комісію, щоб визначити підхід до обмеження цін на газ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.

Крім того, у Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить постачання газу.

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