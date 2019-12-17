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В Еврокомиссии назвали дату трехсторонних переговоров по газу

Новости » Экономика     17.12.2019 - 12:00
В Еврокомиссии назвали дату трехсторонних переговоров по газу
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Встреча на политическом уровне состоится 19 декабря

Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в Twitter.

Как отметил министр, пришло время дать позитивный сигнал рынкам и потребителям

"С нетерпением ждем следующего раунда газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг 19 декабря", - написал он.

В Еврокомиссии назвали дату трехсторонних переговоров по газу

Напомним, 13 декабря в Вене состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинских переговоров по газу. В них приняли участие руководители НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

В то же время пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" 16 декабря сообщила, что никаких договоренностей относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с "Газпромом" на данный момент не достигнуто. По данным пресс-службы, между сторонами идут переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

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