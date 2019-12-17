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У Єврокомісії назвали дату тристоронніх переговорів щодо газу

Новини » Економіка     17.12.2019 - 12:00
У Єврокомісії назвали дату тристоронніх переговорів щодо газу
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Зустріч на політичному рівні відбудеться 19 грудня

Тристоронні переговори по газу у форматі Україна-ЄС-Росія на рівні міністрів пройдуть 19 грудня 2019 року. Про це повідомив колишній заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович Twitter.

Як зазначив міністр, настав час дати позитивний сигнал ринкам і споживачам

"З нетерпінням чекаємо наступного раунду газових переговорів на політичному рівні в цей четвер 19 грудня", - написав він.

У Єврокомісії назвали дату тристоронніх переговорів щодо газу

Нагадаємо, 13 грудня у Відні відбувся черговий раунд двосторонніх російсько-українських переговорів по газу. В них взяли участь керівники НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, а також глава ПАТ "Газпром" Олексій Міллер.

У той же час прес-служба НАК "Нафтогаз України" 16 грудня повідомила, що ніяких домовленостей щодо транзиту російського газу по території України після 2019 року у переговорах з "Газпромом" на даний момент не досягнуто. За даними прес-служби, між сторонами йдуть переговори як на експертному рівні, так і в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.

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