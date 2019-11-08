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У Єврокомісії мають намір прискорити виконання УА з Україною

Новини » Політика     08.11.2019 - 14:13
У Єврокомісії мають намір прискорити виконання УА з Україною
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Єврокомісія повинна не тільки прискорити імплементацію угоди про асоціацію ЄС з Україною, але і "поглибити секторальне співробітництво там, де це доречно"

Майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн очікує прискорення імплементації угоди про асоціацію України з ЄС. Про це йдеться в листі фон дер Ляєн до передбачуваного єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї, передає DW.

На думку фон дер Ляєн, Єврокомісія повинна не тільки прискорити імплементацію угоди про асоціацію ЄС з Україною, але і "поглибити секторальне співробітництво там, де це доречно".

"Ви повинні повною мірою використовувати Групу підтримки України (Єврокомісії) для підтримки реформ і просування непохитної відданості Євросоюзу територіальної цілісності країни", - йдеться у листі.

Повідомляється, що Ляєн очікує від Варгеї нові політичні цілі "Східного партнерства" до середини 2020 року. Це є програмою співпраці ЄС з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Білоруссю і Вірменією. Від кандидата на пост єврокомісара вона також чекає боротьби з корупцією, посилення ролі незалежних ЗМІ та громадянського суспільства.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн відправила лист прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону з проханням призначити свого члена в Єврокомісію, після того, як вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) був відкладений.

Також РБК-Україна повідомляло, Україна хоче переглянути умови угоди про асоціацію з Європейським союзом, яка була підписана в 2014 році.

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