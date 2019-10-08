ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина рассчитывает обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года

Новости » Политика    08.10.2019 - 23:48
Украина рассчитывает обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года
Фото: Тарас Качка (uacrisis.org)

До конца года Украина будет иметь три возможности обсудить Соглашение с ЕС

Параметры работы обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС могут быть конкретизированы до конца 2019 года. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает "Укринформ".

Качка рассказал, что во время переговоров в Брюсселе поднимался вопрос, каким образом выйти на обновление Соглашения об ассоциации, ведь этот документ предусматривает периодический пересмотр.

"Нам очень интересно понять позицию Евросоюза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня – это очень конструктивное отношение. Мы будем говорить о модальности, условиях, о календаре такой работы уже этой осенью", - сказал Качка.

По словам заместителя министра, Украина будет иметь три возможности обсудить с европейскими партнерами обновление Соглашения и сформировать повестку дня двусторонних отношений на следующие несколько лет.

Первую такую возможность Украина получит в рамках Комитета ассоциации, который состоится в начале ноября, вторую - в середине ноября в ходе заседания Комитета ассоциации в торговом складе, и в декабре текущего года должен состояться Совет ассоциации Украина-ЕС.

Ранее сообщалось, что Киев надеется на проведение первого заседания обновленного парламентского Комитета ассоциации Украина-Европейский союз до конца 2019 года.

РБК-Украина писало, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам из Европейского союза провести совместную оценку Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Зеленский предлагает ЕС совместно оценить Соглашение об ассоциации Украина вышла еще из трех договоров в рамках СНГ
Новости Украины соглашение об ассоциациидоговор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь